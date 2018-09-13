Украина может получить право экспорта агропродукции еще в 30 стран

В то же время, 49 иностранных ветеринарных служб проводят оценку эквивалентности украинской системы контроля экспорта продуктов животного происхождения.

Украинские аграрии могут получить право экспорта отечественной продукции на внешние рынки еще 30 стран мира.

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Об этом сообщила пресс-служба Государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.

"Госпродпотребслужба по обращениям украинских производителей инициировала переговоры о продвижении отечественной продукции на иностранные рынки с 30 странами", - говорится в сообщении.

В то же время, сообщили в ведомстве, Госпродпотребслужба проходит оценку эквивалентности государственной системы контроля экспорта продуктов животного происхождения со стороны 49 иностранных ветеринарных служб.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на август 2018 года право экспорта продуктов питания животного происхождения имеют 836 украинских предприятий. В частности, 289 украинских предприятий имеют право экспорта в страны Европейского Союза, из них 109 - производители пищевых продуктов, в том числе мяса птицы, рыбы, меда, яиц, молока и молочных продуктов.

По состоянию на июль 2017 года, право поставлять свою продукцию на внешние рынки имели 1,69 тысячи украинских предприятий, 734 из которых производили продукты питания.