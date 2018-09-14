Украина увеличила экспорт мяса птицы: кто покупает

Украинская продукция экспортируется в 80 стран мира, а в 2018 году было открыто четыре новых страны - Албания, Гана, Гонконг и Марокко.

Украина за семь месяцев текущего года увеличила экспорт мяса птицы и пищевых субпродуктов домашней птицы до 184,6 тыс. тонн, что на 8,9% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщила пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия.

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Согласно сообщению, на сегодняшний день Украина занимает 7 место по экспорту мяса бройлеров в рейтинге стран-экспортеров этой продукции. При этом наибольшими импортерами являются Япония, Мексика, Ирак, Южно-Африканская Республика, Саудовская Аравия, Куба, Гонконг, Объединенные Арабские Эмираты и Ангола.

В частности, украинская продукция экспортируется в 80 стран мира, а в 2018 году было открыто четыре новых страны - Албания, Гана, Гонконг и Марокко.

Также сообщается, что по объемам производства мяса птицы Украина приближается к ведущим странам мира. Так, за 7 месяцев текущего года сельскохозяйственными предприятиями было реализовано 809,6 тыс. тонн мяса, что на 5% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Как сообщал УНИАН, по данным Государственной фискальной службы, Украина в 2017 году экспортировала 271,32 тыс. тонн мяса птицы на сумму 389,64 млн долл.

По состоянию на август 2018 года право экспорта продуктов питания животного происхождения имеют 836 украинских предприятий.