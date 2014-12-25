В Минагропроде считают, что Украина не готова к запрету продажи домашних мяса и молока

Министерство аграрной политики и продовольствия Украины выступает за отсрочку запрета на реализацию мясо-молочной продукции домашнего производства, который должен вступить в силу 1 января 2015 года, сообщила пресс-служба министерства.

«Минагрополитики вместе с международными и украинскими экспертами готовит предложения, которые могли бы быть поддержаны в парламенте, об отмене нормы о запрете с 1 января 2015 реализации и обращения необработанного молока и сыра домашнего производства, а также туш парнокопытных и других копытных подворного забоя», - цитирует пресс-служба заместителя министра по вопросам евроинтеграции Владиславу Рутицкую.

По ее словам, министерство ставит перед собой задачу дать возможность крестьянам постепенно перейти к нормам ЕС, учитывая социально-экономические особенности Украины.

«Украинцам нужны адекватные условия и правила реализации продукции. В то же время ни один производитель не освобождается от ответственности за несоблюдение требований гигиены при производстве и продаже пищевых продуктов», - сказала Рутицкая.

Читайте такжеСельхозпродукция в Украине подорожала на 21%Как сообщал УНИАН, ранее народный депутат Сергей Каплин («Блок Петра Порошенко) предлагал Верховной Раде отсрочить запрет на реализацию животноводческой продукции домашнего производства и подворного забоя на агропромышленных рынках до 1 января 2017 года.

Согласно действующему законодательству, с 1 января 2015 года в Украине запрещается забой сельскохозяйственных животных в количестве более 5 голов в день не на бойне, которая имеет эксплуатационное разрешение и зарегистрирована ветеринарной службой.

По официальным данным, к началу декабря 2014 года коров в хозяйствах населения содержалось 77,8% от общего их поголовья в стране, свиней – 52,3%, овец и коз – 86,6%, птицы – 45,7%.