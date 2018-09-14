Агрохолдинг «Укрлендфарминг» увеличил площади под посев озимого рапса на 60%

Маржинальность рапса была довольно привлекательной в 2018 году и, по прогнозам, выращивание этой культуры будет прибыльным и в дальнейшем.

Крупнейший в Украине агрохолдинг «Укрлендфарминг» Олега Бахматюка увеличил площади под посев озимого рапса на 60% в связи с высокой маржинальностью выращивания этой культуры, заявил директор по агропроизводству группы компаний «Укрлендфарминг» Виктор Спаский.

«В этом году мы увеличили площади под рапсом озимым на 60% по сравнению с прошлым годом. Маржинальность рапса была довольно привлекательной в 2018 году и ми прогнозируем эффективность выращивания этой культуры и в следующем году», - сказал он.

При этом Спаский подчеркнул, что посев рапса проходит успешно благодаря благоприятным погодным условиям.

«Конец лета-начало августа был дождливым, что, в свою очередь, было очень полезно для подготовки почвы под посев рапса озимого и получения всходов», - отметил он, уточнив, что все остальные сельхозкультуры в структуре холдинга остаются неизменными.

Вместе с тем директор по агропроизводству «Укрлендфарминга» отметил, что засушливый август несколько усложнил обработку почвы под озимые и яровые культуры из-за быстрого пересыхания пахотного слоя.

«Однако осадки уже в первой декаде сентября поспособствовали качественной подготовке почвы и началу посева озимой пшеницы», - сказал Спаский.

Как сообщал УНИАН, в 2017-2018 маркетинговом году Украина экспортировала 2,1 млн тонн рапса, что в 2 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

В Украине цены на рапс после падения до 383-385 $/т к концу лета восстановились до уровня 390-393 $/т или 12200-12250 грн/т для поставок в порт.

В 2018/19 МГ урожай рапса в ЕС может сократиться на 0,82 млн т и незначительно превысить 21 млн т. Жаркая погода и длительное отсутствие осадков в основных странах-производителях неблагоприятно повлияли на урожайность масличной, посевные площади под которой несколько сократились.

Кроме того, эксперты снизили оценку производства рапса в ЕС в 2018/19 МГ до 21,11 млн т против прогнозируемых в средине лета 21,38 млн т