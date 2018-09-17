Украина в августе сократила экспорт сахара на 39%

Основные поставки осуществлялись в Узбекистан - 79% от общего объема.

Украина в августе 2018 года сократила экспортные поставки сахара на 39% по сравнению с июлем - до 22,4 тыс. тонн, сообщила пресс-служба ассоциации сахаропроизводителей Украины (НАСУ) "Укрцукор".

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В сообщении отмечается, что основные поставки осуществлялись в Узбекистан - 79%. Также незначительные отгрузки были в Азербайджан - 10% и Молдову - 6%.

Суммарно за сентябрь-август 2017-2018 маркетингового года (МГ, сентябрь 2017 - август 2018) экспорт сахара из Украины составил 560,4 тыс. тонн.

Как сообщал УНИАН, по итогам 2016-2017 МГ украинские аграрии увеличили экспорт сахара до рекордных 769 тыс. тонн.

Всего за 2017 календарный год Украина экспортировала 598,7 тыс. тонн сахара на сумму 279,9 млн долл.