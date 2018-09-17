Украина в августе сократила экспорт сахара на 39%
Украина в августе 2018 года сократила экспортные поставки сахара на 39% по сравнению с июлем - до 22,4 тыс. тонн, сообщила пресс-служба ассоциации сахаропроизводителей Украины (НАСУ) "Укрцукор".
Читайте такжеВ Украине начали уборку сахарной свеклы
В сообщении отмечается, что основные поставки осуществлялись в Узбекистан - 79%. Также незначительные отгрузки были в Азербайджан - 10% и Молдову - 6%.
Суммарно за сентябрь-август 2017-2018 маркетингового года (МГ, сентябрь 2017 - август 2018) экспорт сахара из Украины составил 560,4 тыс. тонн.
Как сообщал УНИАН, по итогам 2016-2017 МГ украинские аграрии увеличили экспорт сахара до рекордных 769 тыс. тонн.
Всего за 2017 календарный год Украина экспортировала 598,7 тыс. тонн сахара на сумму 279,9 млн долл.