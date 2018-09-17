Затраты на посевную значительно выросли из-за роста цен на горючее и снижения курса гривни - Укрлендфарминг

К тому же на 30% возросли затраты на покупку минеральных удобрений.

Затраты аграриев на стартовавшую в Украине посевную кампанию значительно выросли из-за резкого скачка цен на нефтепродукты и снижения курса гривны.

Об этом УНИАН сообщил Виктор Спаский, директор по агропроизводству группы компаний «Укрлендфарминг» Олега Бахматюка.

«Посевная кампания очень подорожала. Выросли цены на горюче-смазочные материалы, растет курс иностранных валют, доллара и евро. Все это очень сильно влияет на стоимость посевной», - сказал Спаский.

Тем не менее, болезненными для аграриев, по словам Спаского, оказались цены на удобрения, без которых будет достаточно сложно повысить урожайность сельскохозяйственных культур.

«Представьте себе, цена на азотные удобрения выросла на 20%, а на сложные минеральные удобрения и вовсе на 30%», - уточнил директор по агропроизводству группы компаний «Укрлендфарминг».

Как сообщал УНИАН, ранее глава Министерства аграрной политики и продовольствия Максим Мартынюк подсчитал, что весенняя кампания обошлась аграриям на 10% больше, чем годом ранее и составила в среднем около 4 тыс. грн на один гектар. Тогда удорожание произошло за счет рост цен на топливо и семена.

С августа этого года происходит девальвация национальной валюты. За это время курс с 26 гривень за доллар опустился к 28 гривням.

Рост мировых котировок на нефть и девальвация гривни молниеносно привела к росту цен на нефтепродукты в Украине на 3-4 гривни за литр.