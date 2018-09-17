The Financial Times узнала, сколько саудовская компания заплатила за агрохолдинг «Мрия»

Ранее Порошенко отмечал, что компания вложила в «Мрию» сотни миллионов долларов.

Саудовская инвесткомпания The Saudi Agricultural & Livestock Investment Co. (SALIC) приобрела украинский агрохолдинг «Мрия» за $242 млн.

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Об этом сообщил информированный источник The Financial Times, передает «Новое время».

"Человек, который знает условия (соглашения – ред.), отмечает, что SALIC направил $242 млн на покупку «Мрии», бывшей миллиардной компании, которая после дефолта попала под контроль своих кредиторов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что ранее президент Украины Петр Порошенко заявлял, что инвестиции саудовской компании составляли "сотни миллионов долларов".

Ранее украинские инвестаналитики оценивали стоимость «Мрии» в пределах $175-300 млн.

Как сообщал УНИАН, 12 сентября 2018 года арабская сельскохозяйственная и животноводческая инвестиционная компания The Saudi Agricultural & Livestock Investment Co. (Salic) заключила договор купли-продажи сельскохозяйственных активов группы «Мрия».

В сентябре 2016 года агрохолдинг "Мрия", допустивший в августе 2014 года технический дефолт и перешедший под контроль кредиторов, в результате переговоров о реструктуризации снизил максимальную посильную долговую нагрузку до 330 млн долл.

В мае 2017 года агрохолдинг "Мрия" и Международная финансовая корпорация (IFC) согласовали условия реструктуризации задолженности компании перед IFC.

В августе 2018 года агрохолдинг успешно завершил реструктуризацию долга, снизив долговую нагрузку с 1,1 млрд долл. до 309,5 млн долл.

Справка УНИАН. «Мрия» – вертикально интегрированный украинский агропромышленный холдинг, основанный в 1992 году. Компания обрабатывает около 180 тыс. гектаров земель в Тернопольской, Хмельницкой, Ивано-Франковской, Черновицкой, Львовской и Ривненской областях. Агрохолдинг выращивает пшеницу, картофель, рапс, кукурузу, гречиху, подсолнечник, сою, ячмень и горох. В структуре холдинга собственные элеваторы и зернохранилища мощностью более 660 тыс. тонн, а также собственный семенной завод производственной мощностью 300 тонн семян в сутки.