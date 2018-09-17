Украинская агропродукция выигрывает на мировом рынке - Бахматюк

Собственник Укрлендфарминг назвал конкурентные преимущества украинской аграрной продукции.

Собственник крупнейшего в Украине по размерам земельного банка, агрохолдинга Укрлендфарминг Олег Бахматюк назвал четыре преимущества Украины на мировом агрорынке.

По его мнению, именно эти преимущества позволяют украинской продукции выигрывать конкурентную борьбу.

Украинская агропродукция выигрывает на мировом рынке за счет нескольких конкурентных преимуществ. Такое мнение в интервью изданию "Ukraine. Business Feature" обосновал собственник крупнейшей агрокомпании Украины Ukrlandfarming Олег Бахматюк. "Мировой рынок очень прагматичный. Но даже в таких рыночных условиях Украина выиграет конкурентную войну, скажем, у той же Польши", - констатировал он, отметив главные конкурентные преимущества наших производителей.

В первую очередь, по словам Бахаматюка, это качество продукции по оптимальной цене. "Второе преимущество - большое количество черноземных пахотных земель. Сейчас потенциал сельского хозяйства в стране все еще недоиспользованный. Третья - мы следуем мировым трендам и применяем передовые технологии для выращивания растений и животных. Четвертая - у нас работают люди, которые преданы своему делу", - заключил Бахматюк. По его словам, успех Украины в экспорте продовольствия сегодня связан в первую очередь с энтузиазмом отдельных бизнес-игроков.

Напомним, что группа компаний Укрлендфарминг – крупнейшая сельскохозяйственная группа, которая выращивает кукурузу, пшеницу и другие культуры, а также производит яйца и мясо. Это ведущий экспортер яиц и яичных продуктов на рынки Азии, Европы, Северной Африки и Ближнего Востока. Предприятия агрохолдинга Бахматюка традиционно являются одними из крупнейших налогоплательщиков в Украине.