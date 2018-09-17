В Украине резко подорожали помидоры

При этом тепличная продукция прибавила в цене 20%.

В Украине наблюдается резкое подорожание томатов. За прошедшую неделю тепличные помидоры прибавили в цене сразу 20%, об этом сообщает ТСН.uа.

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"Сегодня хозяйства предлагают покупать помидоры от 14 до 24 гривень за килограмм. Такая ситуация привела к тому, что импортеры из Беларуси и Польши отказываются от украинских томатов – им это невыгодно, поскольку местная продукция дешевле", - говорится в сообщении.

А вот на внутреннем рынке спрос только растет. В приобретении украинских помидоров заинтересованы местные розничные сети и оптовые компании.

Причина роста цен - завершение сезона грунтовых томатов.

Как сообщал УНИАН, август стал последним месяцем, когда помидоры стоили дешевле и именно поэтому их нужно было солить и консервировать.