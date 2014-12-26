Беларусь выставила России счет за поставки молока в долларах

Министерство сельского хозяйства РФ получило прогнозный баланс о поставках молока и молочной продукции на 2015 год от белорусских коллег, в котором указаны цены в долларах по курсу 43 рубля за доллар, пишут в пятницу "Известия".

Как подтвердили изданию молочные трейдеры, с 3 декабря Минсельхозпрод Беларуси установил минимальные экспортные цены на молочную продукцию в долларах, счета выставляются в долларах, но оплата по-прежнему происходит российскими рублями.

В прогнозном балансе от белорусского Минсельхозпрода говорится, что в 2015 году Беларусь готова поставить 956 тыс. т молока и молочной продукции, тогда как в текущем году объем поставок составлял 772 тыс. т.

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При этом белорусская сторона прогнозирует цену в 712,8 доллара за 1 т, тогда как цена этого года составляет 621,3 доллара за 1 т. То есть долларовые цены на белорусское молоко на будущий год станут как минимум на 10% выше.