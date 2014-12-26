Россия с 1 февраля вводит ограничения на экспорт пшеницы

В России экспортная пошлина на пшеницу с 1 февраля составит 15% таможенной стоимости плюс 7,5 евро, но не менее 35 евро за 1 тонну, соответствующее постановление правительства РФ подписал премьер-министр Дмитрий Медведев, передает Прайм.

"Подписанным постановлением с 1 февраля 2015 года вводится вывозная таможенная пошлина на пшеницу в размере 15% таможенной стоимости плюс 7,5 евро, но не менее 35 евро за 1 тонну, - говорится в документе. - Введение вывозной пошлины на пшеницу призвано стабилизировать ситуацию на внутреннем рынке зерна".

Полный текст постановления "О внесении изменений в ставки вывозных таможенных пошлин на товары, вывозимые из Российской Федерации за пределы государств - участников соглашений о Таможенном союзе", говорится на сайте правительства, будет опубликован в ближайшее время.

Правительство РФ подготовило меры по ограничению экспорта российского зерна с помощью введения пошлин, чтобы предотвратить резкий рост внутренних цен на этот товар. Уровень внутренних цен стал подниматься после того, как ослабление рубля подтолкнуло экспортеров к массовому вывозу на экспорт.

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Так, темпы экспорта российского зерна с июля 2014 года опережают показатели такого же уровня примерно на 30%, согласно данным Минсельхоза РФ. Рост цен на пшеницу в РФ за последнюю неделю составил примерно 5%. За последние 5 месяцев цены на зерно в России выросли на 80%, привела ранее данные спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Введение экспортных пошлин станет первой ограничительной мерой по экспорту зерна с 2010 года, когда Россия ввела полный запрет на экспорт из-за засухи, спровоцировав резкий рост цен на мировых рынках.