Украина может обеспечить агропродукцией Азию и Ближний Восток - Бахматюк

Украина может экспортировать значительно больше - для этого необходимо создать благоприятные условия не только внутри страны, но и извне.

Украинский агрорынок может расти на 20% ежегодно, и есть возможность существенно увеличить экспорт. В ближайшей перспективе Украина может занять место крупнейшего поставщика агропродукции в стране Азии и Ближнего Востока.

Об этом заявил владелец крупнейшего в Украине агрохолдинга Укрлендфарминг (Ukrlandfarming) Олег Бахматюк изданию "Ukraine. Business Feature".

По его мнению, Украина может экспортировать значительно больше - для этого необходимо создать благоприятные условия не только внутри страны, но и извне. "Потенциал Украины - в экспорте на Ближний Восток, что страдал от политических потрясений, где люди страдают от недостатка продуктов питания. Еще одно потенциальное направление - Азия, население которой постоянно и импорт там уже давно выступает как вопрос не столько коммерции, сколько политики. Украина может обеспечить потребности этих стран в зерне и мясе, как ранее это сделали Бразилия и Аргентина на европейском рынке ", - считает Бахматюк.

Он уверен, что потенциал Украины по обеспечению населения Земли продуктами питания является очень большим. "Например, запас украинских черноземов превышает долю качественных земель Аргентины и Бразилии вместе взятых. Украина имеет большую территорию и потребляет лишь незначительную долю из того, что производит. На сегодняшний день Украина производит 60 млн тонн зерна ежегодно, из которых потребляет только 20 млн, а другое экспортирует. Аналитики соглашаются, что в ближайшие пять лет наша страна может легко достичь производства в 100 млн тонн продукции, из которых 80 млн тонн смогут обеспечивать потребности людей за пределами страны ", - отметил Бахматюк. По его словам, Украина также нужно увеличить экспорт продуктов питания с добавленной стоимостью, а не только сырья. "Привлечение бизнес-интереса со стороны потенциальных партнеров за рубежом - наша первоочередная задача", - подчеркнул украинский бизнесмен.

Укрлендфарминг (Ukrlandfarming) Олега Бахматюка является крупнейшим агрохолдингом страны и занимается выращиванием зерновых, семян, КРС, а также молока. Группа компаний насчитывает 11 территориальных кластеров по земледелию в 22 областях Украины, а также сеть элеваторов, семенных заводов, птицефабрик, ферм, мясокомбинатов и селекционных хозяйств. По оценкам Антимонопольного комитета Украины Укрлендфарминг (Ukrlandfarming) управляет крупнейшим в стране банком плодородной черноземной земли. Традиционно предприятия агрохолдинга являются одними из крупнейших налогоплательщиков в Украине.