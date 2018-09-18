Украина может увеличить экспорт кукурузы до рекордных 22 миллионов тонн

Валовой сбор урожая кукурузы ожидается на уровне 30 млн тонн.

Украина в 2018-2019 маркетинговом году (МГ, сентябрь 2018 - август 2019) может увеличить экспорт кукурузы до рекордных 22 млн тонн благодаря высокому урожаю этой культуры, который ожидается на уровне 30 млн тонн, сообщил журналистам первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Максим Мартынюк.

Читайте такжеМинагропрод сохранил прогноз урожая зерновых в этом году

"Что касается кукурузы, мы ожидаем валовой сбор на уровне 29,5 - 30 млн тонн, и, соответственно, мы ожидаем, что большое количество этой кукурузы будет экспортировано. Прогнозы по экспорту кукурузы составляют, по нашим оценкам, 22 млн тонн в этом маркетинговом году", - сказал Мартынюк.

По его словам, Украина может впервые начать экспортировать большие объемы кукурузы в Европу, тогда как до этого поставки в ЕС были незначительными. При этом Мартынюк уточнил, что увеличение поставок этой культуры в Европу в этом году возможно лишь за счет того, что в некоторых европейских странах из-за засухи значительно уменьшился валовой сбор этой культуры.

Как сообщал УНИАН, в августе Минсельхоз США повысил прогноз урожая кукурузы в Украине в 2018 году на 1 млн тонн по сравнению с июльским прогнозом – до 31 млн тонн.

Урожай зерновых и зернобобовых культур в Украине в 2017 году уменьшился на 7,3% по сравнению с 2016 годом и составил 61,3 млн тонн с площади 14,6 млн га. В частности, кукурузы было собрано 24,1 млн тонн.

Экспорт кукурузы в 2017-2018 МГ из Украины составил 17,739 млн тонн.