Аграрии уже намолотили 37 миллионов тонн зерна

Средняя урожайность зерновых составляет 35,2 ц/га.

Украинские аграрии по состоянию на 18 сентября намолотили 36,8 млн тонн зерна с площади 10,4 млн га при урожайности 35,2 ц/га, сообщает пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия.

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В частности, аграрии собрали ранних зерновых и зернобобовых 34,3 млн тонн на площади 9,9 млн га при урожайности 34,8 ц/га; кукурузы - 2,2 млн тонн на площади 402 тыс. га, или 9% к прогнозу, при урожайности 54,9 ц/га; гречихи - 84 тыс. тонн на площади 66 тыс. га, или 61% к прогнозу, при урожайности 12,8 ц/га; проса - 56 тыс. тонн на площади 36 тыс. га, или 68% к прогнозу, при урожайности 15,7 ц/га.

Кроме того, продолжается уборка технических культур. Так, подсолнечника намолочено 4,7 млн тонн на площади 2,2 млн га (36%) при урожайности 21,3 ц/га; сои - 837 тыс. тонн на площади 346 тыс. га (20%) при урожайности 24,2 ц/га; рапса - 2,7 млн тонн на площади 1 млн га при урожайности 26,1 ц/га;

Также сообщается, что сахарной свеклы накопано 947 тыс. тонн на площади 20 тыс. га, или 7% к прогнозу, при урожайности 467 ц/га.

Наряду с уборкой украинские аграрии продолжают посевную кампанию. По данным ведомства, под урожай 2019 года озимыми зерновыми засеяно 1,1 млн га (16%) при прогнозируемой площади 7,2 млн га. Также сообщается, что озимым рапсом засеяно 882 тыс. га (99%) при прогнозируемой площади 888 тыс. га.

Как сообщал УНИАН, несмотря на то, что посевная кампания в этом году началась на неделю позже, ее темпы опережают прошлогодние на 16%.

Минагропрод подтвердил прогноз урожая зерновых в 2018 году на уровне 63,1 млн тонн.

Согласно данным Государственной службы статистики, урожай зерновых и зернобобовых культур в Украине в 2017 году уменьшился на 7,3% по сравнению с 2016 годом и составил 61,3 млн тонн.