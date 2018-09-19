Отмечается, что к проведению этой спецоперации правоохранители готовились 4 месяца.

В Одесской области разоблачена масштабная схема по незаконному экспорту зерновых и орехов. Об этом сообщила пресс-служба Государственной фискальной службы.

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В частности, налоговой полицией Киева под процессуальным руководством прокуратуры прекращена деятельность «центра минимизации таможенных платежей», организаторы и участники которого реализовывали преступную схему. Последняя была направлена на оказание услуг по уклонению от уплаты таможенных платежей и налога на прибыль при осуществлении импортных и экспортных операций с использованием косвенных внешнеэкономических контрактов и подконтрольных предприятий-нерезидентов без отражения указанных операций в налоговой и бухгалтерской отчетности указанных предприятий.

Отмечается, что к проведению этой спецоперации правоохранители готовились 4 месяца. Установлено, что с целью предоставления владельцам сельхозпродукции (зернотрейдерам и сельхозпроизводителям) услуг по экспорту зерновых и грецких орехов в страны Евросоюза и Азии без возврата валютной выручки и уплаты налога на прибыль, злоумышленники зарегистрировали на подставных лиц и аккредитовали на Одесской таможне группу подконтрольных субъектов ВЭД-экспортеров (более 18 субъектов хозяйственной деятельности), а также 8 подконтрольных компаний-нерезидентов.

В дальнейшем организаторы схемы заключили между подконтрольными экспортерами и компаниями-нерезидентами внешнеэкономические контракты на экспорт сельскохозяйственной продукции.

Экспортированная продукция после таможенного оформления доставлялась конечным заказчикам, которые перечисляли деньги на банковские счета предприятий-нерезидентов. При этом указанные средства (валютная выручка) в Украину не перечислялись, объемы проведенных операций не декларировались, а налог на прибыль не уплачивался.

Для дальнейшей легализации доходов организаторы схемы привлекли человека, который создал и аккредитовал на таможне ряд подконтрольных импортеров - субъектов ВЭД. В дальнейшем, по заказу владельцев торговых сетей, которые продают продукты питания, были заключены внешнеэкономические контракты на импорт (курага, финики, орехи, сухофрукты и пр.) по заниженной стоимости. Для этого на таможне изготавливались и подавались таможенные декларации и инвойсы с недостоверными сведениями относительно таможенной стоимости товаров.

Расчеты за продукцию, импортируемую с поставщиками, осуществлялись путем перечисления части средств (суммы, указанные в инвойсах) от подконтрольных импортеров, а другая часть перечислялась с банковских счетов компаний-нерезидентов.

Отмечается, что импортируемая продукция передавалась владельцам торговых сетей и физическим лицам, которые осуществляют торговлю на рынках Одесской, Киевской и других областей за наличные без отражения в налоговой отчетности.

В дальнейшем объемы, которые реализовывались за наличные, использовались для незаконного формирования налогового кредита по налогу на добавленную стоимость предприятиям Одесской и Николаевской областей.

Как сообщили в пресс-службе, с 12 по 14 сентября сотрудниками следственно-оперативных подразделений ГФС проведено 12 обысков, по результатам которых выявлены и изъяты черновые записи, печать нерезидента, бланки с поддельными оттисками печатей нерезидентов, уставные документы подконтрольных нерезидентов, а также 9,126 тыс. тонн сельскохозяйственной продукции (пшеница, соя, ячмень) стоимостью более 35 млн гривен.

В настоящее время получено постановление о наложении ареста на удаленные товарно-материальные ценности. Следственные действия продолжаются.