США могут стать глобальным инвестором в украинский агросектор - Бахматюк

Американские инвестиции позволят Украине завоевать рынки Ближнего Востока и Азии, существенно наростив экспорт агропродукции.

Соединенные Штаты Америки могут стать глобальным инвестором в украинский агросектор и ввести Украину в высшую лигу глобального агрорынка.

Об этом в интервью изданию "Ukraine. Business Feature" рассказал владелец крупнейшего в Украине агрохолдинга Укрлендфарминг (Ukrlandfarming) Олег Бахматюк.

По его мнению, это позволит Украине завоевать рынки Ближнего Востока и Азии, существенно наростив экспорт агропродукции.

"США является крупнейшим игроком на мировом рынке сельскохозяйственной продукции, после них - Евросоюз и Южная Америка. Украина имеет все предпосылки играть в этой лиге. Но нам нужен билет на присоединение. Страна, которая видит в Украине потенциал - это США, она может выступить нашим глобальным инвестором и вывести нас в высшую лигу, заработав при этом немалые деньги", - считает Бахматюк. По его подсчетам, чтобы стать лидером по экспорту продовольствия на Востоке и в Азию Украине нужно $20 млрд инвестиций.

"Эти средства следует инвестировать в строительство элеваторов для хранения зерна, в увеличение урожайных мощностей и в новые технологии производства. Все это есть у ведущих американских компаний, таких как GSI и John Deere. По крайней мере половина инвестиций вернутся в США, потому что мы будем покупать американские товары и решения", - сказал Олег Бахматюк, добавив, что именно так США могут стать стратегическим партнером Украины в развитии агросектора.

Напомним, что продажи за рубеж украинской сельскохозяйственной продукции сейчас составляют 42,5% от общего объема экспорта. Укрлендфарминг (Ukrlandfarming) Олега Бахматюка управляет самым большим в стране банком плодородной черноземной земли и является одним из крупнейших в Европе производителем сельскохозяйственной продукции. Это ведущий экспортер яиц и яичных продуктов на рынки Азии, Европы, Северной Африки и Ближнего Востока и один из крупнейших налогоплательщиков Украины.