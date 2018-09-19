Украинские аграрии экспортировали почти 8 миллионов тонн зерновых

Экспорт пшеницы с начала 2018-2019 МГ составил 4,3 миллиона тонн.

Украинские аграрии с начала 2018-2019 маркетингового года (МГ, июль 2018 – июнь 2019) по состоянию на 19 сентября экспортировали 7,7 миллиона тонн зерновых.

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Об этом сообщила пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия.

В частности, пшеницы отправлено на экспорт 4,3 миллиона тонн, ячменя – 1,8 миллиона тонн, кукурузы – 1,3 миллиона тонн.

Кроме того, за отчетный период аграрии поставили на внешние рынки 41,9 тысячи тонн пшеничной муки.

Как сообщал УНИАН, по предварительным данным, в 2017-2018 МГ аграрии экспортировали 39,4 миллиона тонн зерна.