Украинские аграрии экспортировали почти 8 миллионов тонн зерновых
17:35, 19 сентября 2018Агро
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Экспорт пшеницы с начала 2018-2019 МГ составил 4,3 миллиона тонн.
Иллюстрация REUTERS
Украинские аграрии с начала 2018-2019 маркетингового года (МГ, июль 2018 – июнь 2019) по состоянию на 19 сентября экспортировали 7,7 миллиона тонн зерновых.
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Об этом сообщила пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия.
В частности, пшеницы отправлено на экспорт 4,3 миллиона тонн, ячменя – 1,8 миллиона тонн, кукурузы – 1,3 миллиона тонн.
Кроме того, за отчетный период аграрии поставили на внешние рынки 41,9 тысячи тонн пшеничной муки.
Как сообщал УНИАН, по предварительным данным, в 2017-2018 МГ аграрии экспортировали 39,4 миллиона тонн зерна.
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