Порошенко сомневается в снятии моратория на продажу землю до выборов

Президент напомнил, что ЕСПЧ признал, что мораторий на продажу земель сельскохозяйственного назначения нарушает права украинцев.

Президент Украины Петр Порошенко выразил сомнение в том, что в ближайшее время Верховная Рада сделает открытым рынок земли, особенно сейчас, когда фактически началась новая предвыборная кампания.

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Об этом он сказал во время ежегодного послания в парламенте о внутреннем и внешнем положении Украины.

"Я понимаю, что, к сожалению, взвешенное и государственное решение по созданию цивилизованного рынка земли сейчас будет тяжело провести", - сказал он.

При этом президент напомнил, что Европейский суд по правам человека признал, что мораторий на продажу земель сельскохозяйственного назначения нарушает права украинцев.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада продлила действующий в Украине с 2001 года мораторий на куплю-продажу земель сельскохозяйственного назначения до 2019 года.

Согласно предложенной правительством модели проведения земельной реформы, покупать земли, в случае отмены моратория, смогут исключительно граждане Украины - физические лица, при этом максимальный порог собственности одного гражданина не будет превышать 200 га. При этом рабочая группа при Минагропроде допускает возможность продажи земельных участков с учетом ряда ограничений небольшим хозяйствам - юридическим лицам.

По оценке Всемирного банка, отмена моратория позволит приносить экономике Украины 0,7-1,5 миллиарда долларов ежегодно.