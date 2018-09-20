Компания Бахматюка намерена вернуть позиции второго производителя яиц в мире

Утратив часть внутреннего рынка в результате военной агрессии на востоке страны, компания инвестирует в расширение производства и активно завоевывает внешние рынки.

Компания «Авангард» (Avangardco), которая входит в состав крупнейшего в Украине агрохолдинга Укрлендфарминг (Ukrlandfarming) украинского бизнесмена Олега Бахматюка, планирует снова выйти на второе место в списке крупнейших мировых производителей яиц. Утратив часть внутреннего рынка в результате военной агрессии на востоке страны, компания инвестирует в расширение производства и активно завоевывает внешние рынки.

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Об этом в интервью изданию "Ukraine. Business Feature" сообщил собственник агрохолдинга Укрлендфарминг (Ukrlandfarming) Олег Бахматюк. "В течение последних четырех лет мы вложили более 2,2 млрд долларов в сельскохозяйственные активы в Украине. Мы работаем над тем, чтобы компания Avangardco вернула свои позиции второго по величине производителя куриных яиц в мире. Мы утратили позиции не только из-за политических событий 2013-2014 годов, но и из-за потери внутреннего рынка в восточных областях Украины", - отметил Бахматюк. Он подчеркнул, что несмотря ни на что "Укрлендфарминг" остается несокрушимым, более того – продолжает внедрять новые технологии в производство.

Напомним, что AVANGARDCO IPL – крупнейший производитель яиц и сухих яичных продуктов в Украине и Европе. Этот бизнес охватывает весь производственный цикл от комбикормовых заводов, инкубаторов, фабрик для подращивания молодняка и содержания кур-несушек, двух птицекомплексов полного цикла до складов длительного хранения продукции, завода по переработке яиц «Имперово Фудз» и биогазового завода. Компания входит в состав одного из крупнейших в Европе агрохолдингов Укрлендфарминг (Ukrlandfarming). Компании Олега Бахматюка – одни из самих крупных налогоплательщиков Украины.