Сегодня вступил в силу закон о дерегуляции сахарной отрасли

Документ признает недействительными нормы Закона "О государственном регулировании производства и реализации сахара", которыми ограничиваются поставки сахара на внутренний рынок и устанавливаются минимальные цены на сахар и сахарную свеклу.

Закон "О признании утратившим силу некоторых законов Украины о государственном регулировании производства и реализации сахара", принятый Верховной Радой 4 сентября, вступил в силу с сегодняшнего дня.

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Этот документ признает недействительными нормы Закона "О государственном регулировании производства и реализации сахара", которыми ограничиваются поставки сахара на внутренний рынок и устанавливаются минимальные цены на сахар и сахарную свеклу.

Согласно заключительным положениям закона, он вступает в силу со дня, следующего после его опубликования.

Текст закона был опубликован 19 сентября в официальном парламентском издании "Голос Украины".

Как сообщал УНИАН, 4 сентября Верховная Рада Украины в повторном втором чтении приняла законопроект, которым отменяются минимальные цены на реализацию сахарной свеклы и установленные квоты на ее производство.