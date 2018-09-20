Рада направила в КС изменения в Конституцию об определении ферм как основы аграрного устройства Украины

За это решение проголосовали 267 депутатов.

Верховная Рада включила в повестку дня сессии и направила в Конституционный суд Украины проект закона о внесении изменений в статью 41 Конституции относительно реализации прав украинских граждан на землю, сохранения собственности на сельскохозяйственные земли в руках граждан Украины и устойчивого развития села на основе фермерских хозяйств (№6236).

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Как передает корреспондент УНИАН, за соответствующий проект постановления проголосовали 267 народных депутатов из 350, зарегистрированных в сессионном зале.

Законопроектом, инициаторами которого являются более 170 народных депутатов, статью 41 Конституции предлагается дополнить новой частью, в которой установить, что основой аграрного устройства Украины является фермерское хозяйство.

Как отмечается в пояснительной записке к законопроекту, его принятие "будет способствовать сохранению собственности на землю в руках широких кругов граждан Украины, прежде всего тех, которые проживают в сельской местности, повышению благосостояния сельского населения, обеспечению устойчивого развития сельских территорий, развитию эффективного агропромышленного комплекса, обеспечению гражданского мира и социального согласия, а также защите интересов и безопасности государства".