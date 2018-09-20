Кабмин упростил предоставление финпомощи фермерам

Благодаря изменениям доступ к финресурсам для фермерских хозяйств и кооперативов значительно упрощен, что будет способствовать росту их количества и развитию сельскохоздеятельности.

Правительство приняло решение о внесении изменений в порядок использования средств, предусмотренных в государственном бюджете для предоставления финансовой помощи на развитие фермерских хозяйств, расширив преференции для фермеров и кооперативов, а также сократив перечень документов и требований для получателей государственных дотаций.

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Об этом сообщила пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия по итогам заседания правительства 19 сентября.

"Минагрополитики в тесном сотрудничестве с Ассоциацией фермеров и частными землевладельцами, общественными организациями наработало изменения, которые существенно сокращают перечень документов и требований к потенциальным получателям финансовой помощи, а также расширяют преференции для фермеров и кооперативов", - цитирует пресс-служба заместителя министра аграрной политики и продовольствия Максима Мартынюка.

По его словам, благодаря изменениям доступ к финансовым ресурсам для фермерских хозяйств и кооперативов значительно упрощен, что будет способствовать росту их количества и развитию сельскохозяйственной деятельности.

В частности, изменениями предусмотрено предоставление частичной компенсации членам фермерского хозяйства в соответствии с уплаченным единым социальным взносом. Также предусмотрено предоставление финансовой помощи новосозданным фермерским хозяйствам в период их становления из расчета на 1 га. Кроме того, расширен перечень банков, через которые можно подавать документы на получение финансовой помощи. Также расширены направления деятельности кооперативов – теперь на дотации смогут претендовать также ягодные и овощные кооперативы, а также кооперативы по заготовке и переработке дикорастущих ягод, грибов и растений.

Как сообщал УНИАН, в феврале 2018 года Кабмин утвердил программу поддержки аграрного сектора, предусматривающую выделение дотаций в размере 6,3 миллиарда гривень. Из этой суммы 4 миллиарда предусмотрены на поддержку животноводства, а остальные средства – на компенсацию стоимости сельхозтехники, поддержку фермерства и садоводства.

Государственное финансирование сельхозпроизводителей в 2018 году в размере 6,3 миллиарда гривень стало возможно благодаря норме Бюджетного кодекса о направлении 1% от валового производства сельскохозяйственной продукции на поддержку аграрного сектора.