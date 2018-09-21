Ответ на глобальные вызовы: Mars Inc. опубликовала годовой отчет о реализации своего Плана устойчивого развития

Компания Mars Inc. поделилась последними достижениями по изменению своих бизнес процессов в рамках Плана устойчивого развития для следующего поколения.

План, расширенный в 2017 году, охватывает три стратегических направления: здоровье планеты, процветающее общество, правильное питание и благополучие. На его реализацию будет выделено 1 миллиард долларов на протяжении нескольких лет.

«Когда мы в прошлом году запускали наш План, мы знали, что это переломный момент, - рассказывает CEO Mars Inc. Грант Ф. Рид, - Сегодня, как и тогда, перед обществом стоят глобальные вызовы, такие как изменения климата, бедность, ожирение и нехватка воды. Я в бизнесе тридцать лет и все это время Mars постоянно работает над решением этих проблем. Но достигнутых результатов не достаточно. Мы уже знаем больше о своем влиянии на экологию и общество. Осознавая нашу ответственность, мы будем использовать свои возможности для улучшения экологической ситуации на планете, на которой могут процветать все люди».

Программы компании в рамках Плана дают качественные результаты. К примеру, партнерство с 600 фермерскими хозяйствами по выращиванию риса басмати в Пакистане привело к снижению использования воды на 30%, а доход фермеров вырос на 32%.

Партнерство компании Mars с государственными органами в рамках инициативы "Какао-бобы и леса" поможет спасти леса в Гане и Кот-д'Ивуаре от уничтожения из-за развития сельского хозяйства.

Лаборатория прибыли для фермеров, основанная компанией, исследует пути повышения доходов мелких предпринимателей. В 2017 году ее тренинги помогли более чем 2600 фермерам увеличить урожайность земель на 67%, соответственно увеличив свой доход.

Сокращение выбросов парниковых газов коснулось всей цепочки поставок компании, а также ее офисов. До 2025 года количество выбросов снизится на 27%, а до 2050 – на 67%.

По словам Барри Паркина, главы направления закупок и устойчивого развития Mars Inc. сейчас в 9 странах компания производит свою продукцию, используя только возобновляемые источники энергии. В конце 2018 года таких стран будет уже 10. Тем самым компания дает четкий сигнал другим представителям рынка, что возобновляемая энергия может успешно использоваться в бизнесе.

План устойчивого развития Mars реализуется на всех рынках, где работает компания, в том числе и в Украине. Компания Mars Украина системно поддерживает социальные проекты, целью которых является помощь детским домам и детям с особыми потребностями. Более 10 лет компания поддерживает крупнейший в Украине приют для бездомных животных «Сириус», активно продвигая принципы ответственного и гуманного отношения к домашним животным.