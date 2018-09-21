Израиль заинтересован в сотрудничестве с Украиной в сфере сельского хозяйства

Израиль готов делиться опытом и способствовать внедрению новых агротехнологий в сфере сельского хозяйства в Украине.

Израиль заинтересован в активизации сотрудничества с Украиной в сфере сельского хозяйства, в частности это касается инвестиционного развития и внедрения новых технологий

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Об этом заявил глава наблюдательного совета Торгово-промышленной палаты Израиль-Украина Евгений Шульгин во время подписания меморандума о сотрудничестве со всеукраинской общественной организацией "Украинская аграрная конфедерация" (УАК).

"Мы видим перспективы сотрудничества с Украиной. Мы готовы полностью со своей стороны работать, мы сейчас строим инфраструктуру для совместной работы и приглашаем вас ее строить вместе с нами", - сказал он.

Шульгин добавил, что в рамках сотрудничества речь идет об инновационном и инвестиционном развитии и развитии Украины на мировых рынках. Кроме того, Израиль готов делиться опытом и способствовать внедрению новых агротехнологий в сфере сельского хозяйства в Украине.

Как сообщал УНИАН, Украина и Израиль 28 марта завершили переговоры о создании зоны свободной торговли. Также стороны утвердили план дальнейшего подписания соглашения, включающий юридическую выверку текста соглашения и его подачу соответствующим органам обеих стран.

Украинский экспорт в Израиль в 2017 году составил 604,6 миллиона долларов, импорт израильской продукции в Украину - 167,9 миллиона долларов.