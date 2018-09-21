В Украине в августе сократилось производство подсолнечного масла

В прошлом месяце было произведено подсолнечного масла на 57,9% меньше, чем в июле.

Производство нерафинированного подсолнечного масла в Украине в январе-августе 2018 года составило 2,8 миллиона тонн, что на 17,5% меньше, чем за аналогичный период 2017 года, сообщила Государственная служба статистики Украины.

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Согласно сообщению, в августе было произведено 83,6 тысячи тонн подсолнечного масла, что на 57,9% меньше, чем в предыдущем месяце, и на 51,3% уступает показателю за август прошлого года.

Производство маргаринов в январе-августе текущего года сократилось на 2,2% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года – до 86,2 тысячи тонн. В августе по сравнению с июлем производство маргаринов сократилось на 41,4%, а по сравнению с августом 2017 года уменьшилось на 6,3% - до 6,2 тысячи тонн.

В Госстате отметили, что приведенные данные не учитывают информацию c временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, города Севастополя и части временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях.

Как сообщал УНИАН, по данным Госстата, производство нерафинированного подсолнечного масла в Украине в 2017 году составило 5,21 миллиона тонн, что на 17% больше, чем за 2016 год.