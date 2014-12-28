Депутаты отменили запрет на продажу домашней молочной и мясной продукции

Верховная Рада Украины приняла закон «О внесении изменений в Закон Украины «О безопасности и качестве пищевых продуктов» (о реализации на агропродовольственных рынках продукции домашнего производства и подворного забоя)» (регистрационный номер1499-1).

Как передает корреспондент УНИАН, «за» данное решение проголосовали 310 из 362 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Данным законом ВР отменила норму, в соответствии с которой с 1 января 2015 года запрещалось реализовывать на рынках сельхозпродукцию, - молочную или мясную, - которая произведена в крестьянских хозяйствах.

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Законом предусмотрено, что целые туши или части туш парнокопытных и других копытных животных, туши домашней птицы, кроликов и малых диких животных, рыба, мед, яйца, молоко необработанное, сыр домашнего производства и продукты растительного происхождения могут продаваться на агропродовольственных рынках при условии подтверждения их пригодности по результатам испытаний (исследований) государственной лаборатории ветеринарно-санитарной экспертизы, которая находится на агропродовольственном рынке. Не подлежат отмеченным испытаниям пищевые продукты недомашнего производства, которые сопровождаются документами, которые предусмотрены законодательством.

Отметка пригодности ставится на целые туши или части туш парнокопытных и других копытных животных, на каждую тушу малых диких животных и домашней птицы, кроликов, относительно которых подтверждена пригодность для потребления человеком, по результатам испытаний (исследований) государственной лаборатории ветеринарно-санитарной экспертизы, которая находится на агропродовольческом рынке. Пригодность для потребления человеком продуктов растительного происхождения, а также необработанного молока и сыра домашнего производства подтверждается по результатам испытаний (исследований) государственной лаборатории ветеринарно-санитарной экспертизы.

На тушах, непригодных к потреблению человеком, которые на основании результатов лабораторных исследований (испытаний) не могут использоваться для потребления человеком, наносятся насечки на поверхности всей туши, которые указывают на непригодность продукта для потребления человеком.

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Пищевой продукт, который является непригодным для потребления человеком, но не представляет непосредственной угрозы (низкий риск) для здоровья человека, не допускается к реализации и утилизируется владельцем. Пищевой продукт, который является непригодным для потребления человеком, но представляет непосредственную угрозу (высокий риск) для здоровья человека, подлежит немедленному изъятию владельцем и утилизации или уничтожению под контролем государственного инспектора в соответствии с законодательством.

Запрещается функционирование агропродовольственного рынка при отсутствии лаборатории ветеринарно-санитарной экспертизы.