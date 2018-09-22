Начало онлайн-аукционам было положено после заключения Договора об обеспечении функционирования системы электронных земельных торгов между Государственной службой по вопросам геодезии, картографии и кадастра и Государственным предприятием «СЕТАМ» Министерства юстиции Украины.

В Украине на этой неделе официально дан старт электронным аукционам по торговле правами на аренду сельскохозяйственных земель государственной собственности.

«Это событие сродни Большому взрыву, после которого начинается новая эпоха», – поделился своими впечатлениями об изменениях в земельной сфере первый заместитель министра аграрной промышленности Максим Мартынюк на страницах делового интернет-издания.

Начало онлайн-аукционам было положено после заключения Договора об обеспечении функционирования системы электронных земельных торгов между Государственной службой по вопросам геодезии, картографии и кадастра и Государственным предприятием «СЕТАМ» Министерства юстиции Украины, на онлайн-площадке которого будут проводиться торги правами аренды на государственные земли сельскохозяйственного назначения.

Проекту было присвоено рабочее название – «Встретились два Блокчейна». По словам Максима Мартынюка, такой слоган четко отражает суть проекта, поскольку два его участника имеют непосредственное отношение к внедрению системы Blockchain в Украине. Система электронных торгов арестованным имуществом СЕТАМ провела первый электронный аукцион на этой технологии, Госгеокадастр внедрил ее для защиты своей базы данных оземельных участках. «Надежность в квадрате» – так оноценил участие в программе двух мощных украинских сервисов.

Для торговли правами аренды разработан специальный модуль на базе OpenMarket платформы, которая использовалась для продажи арестованного имущества. С первыми лотами уже можно ознакомиться, перейдя по ссылке land.setam.net.ua. Согласно процедуре, аукционы пройдут через 30 дней после выставления лотов.Применение для земельных онлайн-торгов системы Blockchain обеспечивает перекрестный контроль ставок, при этом полностью исключается вмешательство в процесс, как извне, та и внутри системы. Физическое присутствие на аукционе не обязательно, можно получить право на аренду участка в одном населенном пункте, при этом находясь в другом.

По мнению Максима Мартынюка, эффект от внедрения электронных торгов можно будет проанализировать не ранее, чем через полгода. На старте торгов онлайн он видит следующие преимущества:

упрощенный доступ к земельным торгам – если есть проект АПК, то необходимо зайти на сайт Госгеокадастра, задать фильтры и параметры необходимого участка, периодически обновлять сайт;

Для справки. Интенсивность обновления информации о торгах на сайте Госгеокадастра составляет 9,6 лота в сутки. Средний размер участка – 8 гектаров – позволяет запустить бизнес и не обанкротиться. Разрабатывается мобильное приложение для отправки со смартфона необходимых документов.

повышение инвестиционной привлекательности АПК – отсутствие необходимости выезжать на место проведения торгов и нередко возвращаться за недостающими документами повысит энтузиазм потенциальных инвесторов, а рост количества электронных торгов послужит их популяризации;

привлечение к торгам физических лиц – частных владельцев паев, которые если не выставят свой пай на аукцион, то смогут следить за результатами онлайн-торгов в своем районе и вовремя корректировать договорные отношения с арендатором, а со временем стать непосредственным участником торгов.

Переход аукционов полностью на электронный формат будет не быстрым и постепенным, считает Максим Мартынюк. Такой период необходим, по его мнению, для ознакомления с системой, которая со временем станет комфортной для участников торгов.

Важным фактором для расширения торгов в сети является принятое Кабинетом Министров постановление о возможности партнерства Госгеокадастра с несколькими торговыми онлайн-площадками. При увеличении точек входа для желающих принять участие в аукционах будут в выигрыше все стороны земельных отношений.

Запуск в действие электронных торгов правами на аренду сельскохозяйственных земель государственной собственности – это отличный результат на пути трансформации земельных отношений, которые активно совершенствуются последние три года, отметил Максим Мартынюк.

«Окончательной победой станет снятие моратория и запуск рынка сельхозземель в Украине», – убежден первый заместитель.