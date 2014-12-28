Зернотрейдерам отменят возмещение НДС - Яценюк

21:28, 28 декабря 2014
Агро
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Кабинет министров Украины договорился с парламентской коалицией об отмене возмещения налога на добавленную стоимость для зернотрейдеров в рамках бюджета на 2015 год.

Зернотрейдерам отменят возмещения НДС

Об этом заявил премьер-министр Арсений Яценюк, выступая сегодня в парламенте.

Читайте такжеРада будет заседать, пока не рассмотрит все вопросы (прямая трансляция)«Зернотрейдеры не будут получать возмещение НДС», - сказал премьер.

По его словам, на основании этих договоренностей будет сформирован окончательный проект изменений к налоговому законодательству и Госбюджета на 2015 год.

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