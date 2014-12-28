Зернотрейдерам отменят возмещение НДС - Яценюк
21:28, 28 декабря 2014Агро
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Кабинет министров Украины договорился с парламентской коалицией об отмене возмещения налога на добавленную стоимость для зернотрейдеров в рамках бюджета на 2015 год.
Зернотрейдерам отменят возмещения НДС / Фото УНИАН
Об этом заявил премьер-министр Арсений Яценюк, выступая сегодня в парламенте.
Читайте такжеРада будет заседать, пока не рассмотрит все вопросы (прямая трансляция)«Зернотрейдеры не будут получать возмещение НДС», - сказал премьер.
По его словам, на основании этих договоренностей будет сформирован окончательный проект изменений к налоговому законодательству и Госбюджета на 2015 год.
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