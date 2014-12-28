Зернотрейдерам отменят возмещение НДС - Яценюк

Об этом заявил премьер-министр Арсений Яценюк, выступая сегодня в парламенте.

Читайте такжеРада будет заседать, пока не рассмотрит все вопросы (прямая трансляция)«Зернотрейдеры не будут получать возмещение НДС», - сказал премьер.

По его словам, на основании этих договоренностей будет сформирован окончательный проект изменений к налоговому законодательству и Госбюджета на 2015 год.