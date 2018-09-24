Украинские аграрии уже экспортировали почти 9 миллионов тонн зерна
12:59, 24 сентября 2018Агро
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В частности, пшеницы отправлено на экспорт 5,2 млн тонн.
Иллюстрация REUTERS
Украинские аграрии с начала 2018-2019 маркетингового года (МГ, июль 2018 – июнь 2019), по состоянию на 24 сентября, экспортировали 8,8 млн тонн зерновых, сообщила пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия.
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В частности, пшеницы отправлено на экспорт 5,2 млн тонн, ячменя – 2 млн тонн, кукурузы – 1,4 млн тонн.
Как сообщал УНИАН, по предварительным данным, в 2017-2018 МГ аграрии экспортировали 39,4 млн тонн зерна.
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