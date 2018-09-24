Урожай масличных в Украине может превысить 21 миллион тонн - эксперт

В частности, урожай подсолнечника ожидается на уровне 15 миллионов тонн.

Урожай масличных в 2018 году может составить 21,7 миллиона тонн, из которых 15 миллионов тонн может составить подсолнечник.

Читайте такжеВ Украине в августе сократилось производство подсолнечного масла

Об этом сообщила пресс-служба консалтингового агентства "Украгроконсалт" со ссылкой на генерального директора агентства Сергея Феофилова.

"Ситуация с производством в текущем сезоне следующая: валовой сбор масличных в 2018 году прогнозируется на уровне 21,7 миллиона тонн, в разрезе культур это: подсолнечник – 15 миллионов тонн, соя – 4 миллиона тонн, рапс – 2,7 миллиона тонн", - цитирует пресс-служба слова Феофилова.

Также эксперт отметил, что в Украине до 2025 года и далее площади под масличными культурами будут увеличиваться на 0,4-1,1 миллиона га.

Как сообщал УНИАН, по данным Госстата, в 2017 году урожай подсолнечника составил 12,2 миллиона тонн, сои - 3,9 миллиона тонн.

В июле текущего года Министерство сельского хозяйства США (USDA) снизило прогноз производства семян подсолнечника в Украине в 2018-2019 маркетинговом году (МГ, июнь 2018 - июль 2019) на 2 миллиона тонн по сравнению с июньским прогнозом - до 13,5 миллиона тонн.

До 2020 года эксперты ожидают увеличения мощностей по переработке подсолнечника в Украине до 20 миллионов тонн.