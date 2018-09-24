Украина сможет поставлять молочную продукцию в Македонию

Госпродпотребслужба Украины и компетентный орган республики Македония согласовали ветеринарные сертификаты.

Государственная служба безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей Украины и компетентный орган Македонии согласовали ветеринарный сертификат для экспорта молочных продуктов, сообщила пресс-служба Госпродпотребслужбы.

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"Госпродпотребслужба и компетентный орган Македонии согласовали международный ветеринарный сертификат для экспорта молочной продукции из Украины в Республику Македония", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, в июле Украина и Турция согласовали ветеринарный сертификат для экспорта украинского мяса.