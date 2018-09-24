Украина сможет поставлять молочную продукцию в Македонию
19:20, 24 сентября 2018Агро
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Госпродпотребслужба Украины и компетентный орган республики Македония согласовали ветеринарные сертификаты.
Иллюстрация REUTERS
Государственная служба безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей Украины и компетентный орган Македонии согласовали ветеринарный сертификат для экспорта молочных продуктов, сообщила пресс-служба Госпродпотребслужбы.
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"Госпродпотребслужба и компетентный орган Македонии согласовали международный ветеринарный сертификат для экспорта молочной продукции из Украины в Республику Македония", - говорится в сообщении.
Как сообщал УНИАН, в июле Украина и Турция согласовали ветеринарный сертификат для экспорта украинского мяса.
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