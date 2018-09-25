Украина увеличила экспорт молочных продуктов почти на 9%

Больше всего из Украины экспортировалось животного масла - на 92,4 миллиона долларов, сгущенного молока - на 43,7 миллиона долларов и казеина - на 30,6 миллиона долларов.

Экспорт молочных продуктов из Украины за восемь месяцев 2018 года составил 130 миллионов тонн, или 228,3 миллиона долларов в денежном выражении, что на 17,8 миллиона долларов (8,4%) больше, чем за аналогичный период прошлого года.

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Об этом сообщила пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия Украина со ссылкой на слова заместителя министра аграрной политики и продовольствия по вопросам евроинтеграции Ольгу Трофимцеву.

"За восемь месяцев текущего года Украина увеличила экспорт молокопродуктов на рынки других стран почти на 17,8 миллиона долларов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Первое место среди экспортных позиций заняло животное масло, которого было экспортировано на общую сумму 92,4 миллиона долларов. Второе место - сгущенное молоко на 43,7 миллиона долларов, третье - казеин на 30,6 миллиона долларов", - цитирует пресс-служба Трофимцеву.

По ее словам, Украина также экспортировала за этот период украинских сыров на сумму более 20 миллионов долларов, молочной сыворотки на 14,1 миллиона долларов молока и несгущенных сливок на 9,7 миллиона долларов, кисломолочной продукции на 5,7 миллиона долларов.

При этом крупнейшими покупателями украинского сливочного масла стали Марокко - 21,2 миллиона долларов, Турция - на 13,2 миллиона долларов и Нидерланды - 8,8 миллиона долларов. Сыры всех видов и кисломолочная продукция экспортировались из Украины в основном на рынки Казахстана - на сумму более 9 миллионов долларов, Молдовы - 5,2 миллиона долларов, Египта - 2,6 миллиона долларов.

Кроме того, по словам Трофимцевой, импорт молочных продуктов в Украину за восемь месяцев текущего года также увеличился и составил 55,9 миллиона долларов. Больше всего было импортировано сыров - на общую суму 38,3 миллиона долларов, животного масла - 4,8 миллиона долларов и кисломолочной продукции на сумму более 5 миллионов долларов.

Как сообщал УНИАН, по данным Государственной службы статистики, производство молока в Украине в 2017 году составило 950 тысяч тонн, что на 2% больше, чем в 2016 году.