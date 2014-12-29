В оккупированном Крыму виноделы получили российские лицензии

Об этом сообщила сегодня журналистам председатель "Крымского Бюро винограда и вина", директор завода шампанских вин "Новый свет" Янина Павленко, передает ТАСС.

"По состоянию на сегодняшнее число в Крыму все предприятия переоформили лицензию. Таких предприятий у нас 47, - сказала она. - Росалкогольрегулированием выдано 34,5 млн федеральных специальных акцизных марок и 8,1 млн региональных акцизных марок".

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Павленко напомнила также, что депутатами Госдумы РФ были внесены поправки в закон о госрегулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, которые узаконили крепленые вина, ранее определявшиеся как "винные напитки".

"Поправками вводится такой термин, как "специальное ликерное вино", и, более того, по отношению к винам, защищенным географическим указанием, и винам с защищенным наименованием места происхождения разрешается осуществлять крепление этих вин этиловым спиртом", - пояснила Павленко.

В марте УНИАН сообщал, что сепаратисты Крыма национализировали "Массандру" и другие предприятия.