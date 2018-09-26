Украина исчерпала девять квот на беспошлинный экспорт аграрной продукции в Евросоюз

В частности, украинские производители на 100% исчерпали квоты на экспорт украинского меда, солода, пшеничной клетчатки, обработанных томатов, виноградного и яблочного сока, пшеницы, кукурузы и сливочного масла.

По состоянию на 25 сентября Украина исчерпала ряд квот на беспошлинный экспорт аграрной продукции в рамках зоны свободной торговли с Европейским Союзом.

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Об этом сообщила пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия со ссылкой на заместителя министра аграрной политики и продовольствия по вопросам евроинтеграции Ольгу Трофимцеву.

"Наилучшим подтверждением того, что соглашение о ЗВТ между Украиной и ЕС работает, является постоянное увеличение объемов отечественного аграрного и пищевого экспорта на рынки стран ЕС. Уже традиционно украинские экспортеры на 100% заполнили тарифные квоты на украинский мед, солод и пшеничную клетчатку, обработанные томаты, виноградный и яблочный сок, пшеницу, кукурузу и сливочное масло", - цитирует пресс-служба слова Трофимцевой.

Кроме того, по состоянию на 25 сентября использованы дополнительные торговые преференции, которые были получены в 2017 году, на кукурузу, пшеницу мягкую, мед и обработанные томаты.

По словам Трофимцевой, на более 85% использованы тарифные квоты на украинский крахмал и на 99,4% - на обработанный крахмал, мясо птицы - на 75%, яйца и альбумины - 53,7%, чеснок - 61,2%.

Как сообщал УНИАН, зона свободной торговли между Украиной и ЕС вступила в силу с 1 января 2017 года.

По данным Минагропрода, экспорт аграрных и пищевых продуктов из Украины в европейские страны в 2017 году вырос более чем на 37%, или на 1,6 млрд долл. и составил 5,8 млрд долл.