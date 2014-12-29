Антимонопольный комитет предложил снизить оптовые цены на гречку в Украине

Об этом сообщила пресс-служба комитета.

«Комитет с целью предотвращения нарушений законодательства о защите экономической конкуренции на рынке 29 декабря 2014 предоставил обязательные для рассмотрения рекомендации 48 производителям крупы гречневой о принятии мер по установлению оптово-отпускных цен на крупу гречневую на уровне, который существовал бы в условиях значительной конкуренции на рынках», - сказано в сообщении.

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Ссылаясь на данные Министерства экономического развития и торговли, в АМКУ сообщили, что по состоянию на 19 декабря средние розничные цены на гречневую крупу выросли по сравнению с 28 ноября на 53,6% - до 17,12 грн/кг.

При этом наибольший рост розничных цен на этот продукт наблюдался в Винницкой (73,6%), Закарпатской (67,77%), Полтавской (67,6%), Херсонской (79,9%) и Черниговской (66%) областях. Оптово-отпускные цены на гречневую крупу, по данным консалтинговых агентств, которые приводит АМКУ, с 21 ноября по 19 декабря выросли в 2 раза.

О результатах рассмотрения рекомендаций комитета производители должны сообщить ему в десятидневный срок со дня их получения.

Как сообщал УНИАН, Украине в ближайший год не грозит дефицит гречки, так как в 2014 году страна собрала около 170 тыс. тонн этой культуры, тогда как ее годовое потребление, по оценкам агропромышленной компании «Агротрейд», составляет приблизительно 150 тыс. тонн.