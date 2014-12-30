Эксперт рассказал о потенциале роста пищевой промышленности Украины

Украина имеет огромный потенциал агропромышленного роста. На сегодняшний день в целом по отрасли данный потенциал реализован лишь на 25%. Даже в условиях экономического кризиса в 2014 году наблюдается постоянный рост производства продукции, аграрными предприятиями был собран урожай в размере 40 центнеров с гектара.

Этот показатель является историческим рекордом для Украины, однако достигнуть среднеевропейских показателей Украина пока не смогла. «В целом мы реально можем увеличить в 3 раза производство валовой продукции. Ни одна страна в мире не может это сделать. И мы должны использовать это преимущество», — прокомментировал Леонид Казаченко.

Проблема кризиса продовольствия с каждым годом становится все острее. Ежедневно от голода умирает около 30 тысяч человек и этот показатель, к сожалению, с каждым годом лишь увеличивается. Украина одна из немногих стран, которая может помочь решить данную проблему за счет роста производства агропромышленной продукции. Кроме того, развитие страны также могут быть потребителями украинской продукции.

«В ЕС потребление мяса и рыбы на одного человека в 2 раза больше, чем в Украине. Наибольший эффект на потребление с/х продукции в мире произвел Китай, население которого активно наращивает темпы потребления мяса. В перспективе через 5-10 лет именно Китай станет основным рынком сбыта продукции для Украины», - рассказал эксперт.

В контексте подписания соглашения об ассоциации с ЕС украинские производители аграрной продукции стремятся попасть на европейский рынок. Однако несоответствие качества продукции и стандартов ее производства значительно уменьшают конкурентоспособность отечественных компаний. «Для того чтобы мы подготовили свою пищевую индустрию в соответствии с требованиями Европейского Союза нам нужно более 10 млрд. долларов инвестиций для модернизации этих предприятий»,- рассказал Леонид Казаченко.

Важность развития агропромышленного сектора экономики и пути привлечения инвестиция для модернизации производства пищевой промышленности станут ключевыми темами для обсуждения в рамках агро-форума «Украинский Инвестиционный Диалог» (UID-2015) в мае 2015 года.

* UID-2015 — череда из 6 форумов в разных отраслях экономики с участием лидеров рынка, руководства профильных министерств, представителей международных фондов и донорских организаций. Организатором UID-2015 выступает компания “Business Gathering".