В Украине изобрели искусственное сало для вегетарианцев (фото)

В Сумах искусственно создали главный украинский деликатес. На выбор представлено сало любого вкуса и жирности.

Искусственный салозаменитель разработали студенты аграрного университета в Сумах под руководством доцента кафедры питания Дмитрия Бидюка.

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Об этом сообщает Сегодня.

Искусственное сало состоит из растительного масла и желатина.

"Наше сало - здоровая альтернатива обычному шпику. Кроме этого, искусственное сало мы можем делать с любым вкусом: обычное соленое, с перцем и другими специями, кислое, сладкое, различной жирности", - рассказывает Бидюк.

Исследователь сообщает, что вкус его изобретения может быть тщательно подобран так, что от оригинального сала его невозможно отличить.

Он добавил, что продукт не содержит многих вредных веществ животного происхождения.

Также ученый подчеркнул, что искусственное сало могут есть даже вегетарианцы.