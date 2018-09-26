В Украине за год стало вдвое больше "паленого" алкоголя

Бизнес-сообщество призвало украинцев внимательнее подходить к выбору алкогольных товаров.

Количество поддельного алкоголя в стране увеличилось почти вдвое по сравнению с прошлым годом, сообщается в пресс-релизе Европейской Бизнес Ассоциации.

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"Откровенное копирование внешнего вида брендов набирает обороты. По сравнению с прошлым годом подобные случаи увеличились почти вдвое. Соответственно у бизнеса появляется все больше вопросов, связанных с охраной прав на торговую марку, дизайн, форму упаковки", - говорится в сообщении.

Как напоминают в ЕБА, недавно Антимонопольный комитет Украины удовлетворил иск членской компании ассоциации по недобросовестной конкуренции, в частности, использования без разрешения названия и этикеток, визуально максимально похожих на оформление товаров компании.

Также, в ассоциации отмечают необходимость объяснять потребителю, что внешнее сходство не гарантирует сходство по вкусу.

Представители Комитета импорта и торговли алкогольными напитками Европейской Бизнес Ассоциации обеспокоены, что количество так называемых товаров look alike на украинском рынке увеличивается, что вводит потребителей в заблуждение.

К тому же, как отмечают в ЕБА, подделка может отличаться от оригинала одной или несколькими буквами. В таком случае правообладателю проще доказать неправомерность использования его товарного знака и доказать факт нарушения прав интеллектуальной собственности.

"В то же время есть и другая категория. Товары, которые лишь воспроизводят образ оригинального продукта: используют похожий шрифт, цветовую гамму, созвучное, но не идентичное название. Но на обратной этикетке вместо вина или виски может быть указано, что это напиток. Все это делается для того, чтобы побудить потребителя приобрести товар, используя узнаваемость оригинального бренда. Следующая проблема - присваивание названий напитков с контролируемыми наименованием и происхождением, принадлежащих известным консорциумам, например, "Асти" или "Просеко", - говорят в ассоциации.

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Европейская Бизнес Ассоциация выступила категорически "против любых проявлений недобросовестной конкуренции".

"Мы призываем потребителей внимательно выбирать товары, особенно в такой категории как алкогольные напитки", - говорят в ЕБА.

Как сообщалось, ирландская компания R&A Bailey&Co, производитель сливочного ликера ТМ Baileys, обратилась с жалобой в Антимонопольный комитет на недобросовестную конкуренцию со стороны ООО "Котнар-М" при производстве и реализации ликеров O'Dailys, используя без разрешения названия и этикетки, которые похожи на название и оформление этикеток ликеров Baileys. По итогам проверки АМКУ принял решение о наложении на "Котнар-М" штрафа в размере 978,4 тысячи гривень за нарушение законодательства о защите экономической конкуренции.