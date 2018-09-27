Ветеринары зафиксировали очередные случаи чумы свиней в Украине

С 20 по 26 сентября на территории Киевской и Николаевской областей зарегистрировано три случая заболевания африканской чумой свиней.

Специалисты ветеринарной медицины Украины зарегистрировали очередные случаи опасного вирусного заболевания животных – африканской чумы свиней (АЧС) в Киевской и Николаевской областях, сообщила пресс-служба Государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.

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Согласно информации главных управлений Госпродпотребслужбы в указанных областях, с 20 по 26 сентября на территории этих областей зарегистрировано три случая заболевания африканской чумой свиней. Диагноз АЧС подтвержден лабораторными исследованиями.

В очагах заболевания проводятся мероприятия по локализации и недопущению распространения возбудителя АЧС.

Как сообщал УНИАН, за семь месяцев 2018 года в Украине было зарегистрировано 60 случаев АЧС среди домашних животных.

В 2017 году в Украине было зарегистрировано 163 случая АЧС.

Согласно опубликованному в январе 2017 года прогнозу Госпродпотребслужбы, если существующая тенденция к распространению АЧС сохранится, Украина к 2020 году потеряет более 1,2 млн свиней, или 4 млрд грн, а непрямые расходы вырастут на 5-7,5 млрд грн.

Африканская чума свиней (болезнь Монтгомери) - контагиозное вирусное заболевание домашних и диких свиней. Для человека вирус АЧС опасности не несет. Заболевание передается при прямом контакте больных животных и здоровых, через продукты из свинины, клещами и механически (транспортными средствами, при перемещении людей и животных). Вакцины от заболевания нет. Почти все поголовье заболевших свиней погибает. Вирус уничтожается исключительно путем нагревания до высоких температур.