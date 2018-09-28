В Италии 30 тисяч литров просекко вылилось из-за взрыва цистерны (видео)

На видео видно, как из вертикальной металлической цистерны выливается на землю игристое вино.

В городе Фонтанелле провинции Тревизо, что на северо-востоке Италии, на одном из винзаводов взорвалась цистерна с просекко.

Как сообщает Tgcom24, по предварительным данным, причиной аварии стал человеческий фактор.

Из-за переизбытка давления и превышения допустимого объема вина в резервуаре, напиток решил вырваться наружу. В результате взрыва из цистерны вылилось 30 тыс. литров просекко.

На видео видно, как из вертикальной металлической цистерны выливается на землю игристое вино.

Отмечается, что урожай винограда в 2018 году стал особо крупным для Италии. Его объем более чем на 10% превысил урожаи​ предыдущих лет.

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Справка. Просекко - итальянское вино, сухое, игристое. Изготовляется из винограда сорта Глера, иногда с добавлением сортов Вердизо, Перера и Бьянкетта.

В отличие от своего основного конкурента - шампанского - Просекко производится методом Шарма, в котором вторичная ферментация происходит в резервуарах из нержавеющей стали, что делает производство вина менее дорогим.

В отличие от Шампанского, в бутылке с Просекко процесс ферментации не идёт, и со временем оно стареет. Поэтому Просекко нужно употреблять молодым, желательно не старше двух лет.