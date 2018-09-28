В Украине создадут открытый реестр сортов растений

Согласно пояснительной записке, постановление определяет механизм ведения данного реестра с целью обеспечения открытости, прозрачности и системности государственной регистрации прав на сорта растений.

Кабинет министров Украины утвердил постановление о государственном реестре сортов растений, пригодных для распространения в Украине.

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Соответствующее решение было опубликовано на официальном правительственном портале.

Согласно пояснительной записке, постановление определяет механизм ведения данного реестра с целью обеспечения открытости, прозрачности и системности государственной регистрации прав на сорта растений, соблюдения принципов непредубежденности и доступности в отношениях между юридическими и физическими лицами и Министерством аграрной политики и продовольствия.

В комментарии к документу также отмечается, что решение принято во исполнение закона "Об охране прав на сорта растений".

Согласно постановлению, сведения Реестра сортов растений должны быть открыты для всеобщего ознакомления на сайте Минагропрода.

Министерство также будет обеспечивает ведение Реестра и возможность интеграции с другими государственными реестрами, отвечать за сохранность данных и защиту от несанкционированного доступа.

Как сообщал УНИАН, Министерство аграрной политики и продовольствия намерено разработать реестры органов сертификации, операторов органического сектора и органического посевного материала для контроля органического производства и предотвращения фальсификации органической продукции до августа 2019 года.