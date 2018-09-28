Систему идентификации животных хотят упростить и перевести в электронный формат

Госпродпотребслужба работает над усовершенствованием системы идентификации животных, ее упрощением и дальнейшим переводом в электронный формат.

Государственная служба безопасности пищевых продуктов и защиты прав потребителей намерена упростить систему идентификации домашних животных и перевести ее в электронный формат, чтобы сделать ее более понятной и прозрачной.

Читайте такжеВ Украине создадут открытый реестр сортов растений

Об этом сообщила пресс-служба ведомства со ссылкой на главу Госпродпотребслужбы Владимира Лапу.

В сообщении говорится, что Госпродпотребслужба работает над усовершенствованием системы идентификации животных, ее упрощением и дальнейшим переводом в электронный формат.

«Человек не должен многократно обращаться за получением необходимых разрешительных процедур, которые можно и нужно сделать автоматически, и Агентство идентификации и регистрации животных сейчас работает над внедрением такого программного обеспечения», - приводит пресс-служба слова Лапы.

Глава ведомства также отметил, что в 2018 году Госпродпотребслужба провела 10 тыс. проверок в сфере безопасности пищевых продуктов. В 5,8 тыс. случаев (58%) были установлены нарушения норм украинского законодательства о безопасности пищевых продуктов, а также даны предписания по их устранению.

Как сообщал УНИАН, доля идентификации приплода крупного рогатого скота в I квартале текущего года выросла в 5 раз - с 9% до 45%.

С 2014 года в Украине введена обязательная идентификация и регистрация домашних животных в целях обеспечения постоянного контроля за здоровьем поголовья в Украине.

Несоответствие украинской системы регистрации и идентификации животных европейским стандартам является одним из ключевых препятствий для поставок украинской говядины в ЕС.