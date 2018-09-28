Государство взялось за продукты питания - контроль ужесточают из-за роста кишечных заболеваний

Комплексные проверки в сфере безопасности пищевых продуктов находятся под усиленным контролем в связи с массовыми заболеваниями людей острыми кишечными инфекциями.

Государственная служба безопасности пищевых продуктов и защиты прав потребителей намерена усилить контроль в сфере безопасности пищевых продуктов и усилить проверки в связи с массовыми заболеваниями людей острыми кишечными заболеваниями, сообщила пресс-служба ведомства со ссылкой на слова главы Госпродпотребслужбы Владимира Лапу.

Читайте такжеВ Украине изобрели искусственное сало для вегетарианцев (фото)

"Ожидаем, что скоро существующая периодичность плановых проверок изменится с одного раза на два, три, пять лет, в зависимости от степени риска объекта, и меры контроля будут происходить раз в квартал или в полгода в зависимости от степени риска", - цитирует пресс-служба слова Лапы.

По его словам, комплексные проверки в сфере безопасности пищевых продуктов находятся под усиленным контролем в связи с массовыми заболеваниями людей острыми кишечными инфекциями.

Кроме того, Лапа отметил, что одним из важных вопросов обеспечения безопасности продуктов является выявление и изъятие из оборота фальсифицированной продукции. При этом, глава Госпродпотребслужбы подчеркнул, что фальсификатом является вся неправильно маркированная продукция.

Как сообщал УНИАН, Государственная служба по безопасности пищевых продуктов и защите прав потребителей в 2017 году провела проверки 4873 субъектов хозяйствования, обнаружив нарушения у 1984 из них, то есть, в 40% случаев.

В 2017 году Госпродпотребслужба способствовала возврату потребителям почти 6 миллионов гривень за некачественные товары и услуги, что вдвое больше, чем годом ранее.