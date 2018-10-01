В Украине вводится новый стандарт на пшеницу - Минагропрод

Изменения в нацстандарт на пшеницу будут касаться обновления методов определения показателей качества на основе международных стандартов, корректирования количества классов и отдельных показателей пшеницы.

Технический комитет Национальной аграрной академии наук обновил национальный стандарт на пшеницу, изменив методы определения показателей качества и количество классов пшеницы, сообщила пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия.

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"Изменения в национальный стандарт на пшеницу преимущественно будут касаться обновления методов определения показателей качества на основе международных стандартов, корректирования количества классов и отдельных показателей пшеницы", - говорится в сообщении.

По информации пресс-службы, такое решение было принято во время заседания технического комитета "Зерновые культуры и продукты их переработки", в котором приняли участие представители Минагропрода, экспортеры, представители хлебопекарской и мукомольной отраслей, а также ученые и сельхозпроизводители.

В министерстве также сообщили, что кроме изменений, которые касаются показателей качества пшеницы и количества классов, комитет рассмотрел возможность введения процентного показателя наличия в зерне пшеницы клопа-черепашки, так как, по словам ученых, на сегодняшний день в Украине существуют сорта пшеницы, стойкие к этому вредителю.

Как сообщал УНИАН, из-за затяжных дождей во время уборки ранних зерновых этот процесс задержался приблизительно на 3 недели, что привело к понижению качества урожая.

В августе Министерство аграрной политики и продовольствия Украины совместно с участниками зернового рынка определили ожидаемый объем экспорта пшеницы в 2018/2019 маркетинговом году на уровне 16 млн тонн, подписав соответствующий меморандум о взаимопонимании между министерством и игроками рынка.

С начала 2018-2019 МГ украинские аграрии экспортировали 8,8 миллиона тонн зерновых, в том числе 4,9 миллиона тонн пшеницы.

По предварительным данным, в 2017-2018 МГ аграрии экспортировали 39,4 миллиона тонн зерна.