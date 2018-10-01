Миссия США оценит украинскую систему госконтроля за здоровьем птицы

По итогам работы миссии будет составлен официальный отчет о результатах признания украинской системы государственного контроля за здоровьем птицы.

Миссия США, которая будет работать в Украине с 1 по 4 октября, оценит украинскую систему государственного контроля за здоровьем птицы с целью ее признания, сообщила пресс-служба Государственной службы безопасности пищевых продуктов и защиты прав потребителя.

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В сообщении сказано, что в рамках визита миссия будет работать в Одесской, Львовской, Черкасской и Киевской областях. За этот период представители США ознакомятся с работой Государственного научно-исследовательского института по лабораторной диагностике и ветеринарно-санитарной экспертизы, региональных лабораторий, территориальных органов Госпродпотребслужбы в указанных областях, пограничными инспекционными пунктами и домашними приусадебными хозяйствами.

В Госпродпотребслужбе отметили, что по итогам работы миссии состоится встреча в центральном аппарате службы и будет составлен официальный отчет о результатах признания украинской системы государственного контроля за здоровьем птицы.

Как сообщал УНИАН, в августе Украина и США согласовали ветсертификаты на экспорт американских кормов для животных и продуктов крови в Украину.

В мае этого года технические ведомства Соединенных Штатов Америки провели техническую оценку предоставленных Украиной материалов о возможных поставках мяса птицы в США в ответ на соответствующую заявку нашей страны, аккредитация которой продолжается последние два года.