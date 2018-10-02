«Укрлендфарминг» намерен создать крупнейший животноводческий кластер по выращиванию коров мясных пород

Сейчас поголовье крупного рогатого скота во всем полесском кластере составляет 6 тыс. голов мясных пород – украинской мясной, полесской мясной, а также абердинской.

Группа компаний «Укрлендфарминг» Олега Бахматюка намерена создать животноводческий кластер по выращиванию коров мясной породы в Житомирской области, сообщил журналистам руководитель полесского кластера группы компаний Владимир Левкивский.

«Мы планируем нарастить поголовье мясного стада как минимум на полторы-две тысячи голов за счет закупки молодняка на откорм», - сказал он.

Так, сейчас поголовье крупного рогатого скота во всем полесском кластере составляет 6 тыс. голов мясных пород – украинской мясной, полесской мясной, а также абердинской.

По словам Левкивского, на сегодняшний день главная задача для дальнейшего развития животноводства в кластере – отработать технологию выращивания и обучить персонал работе с новыми технологиями, которые используются для выращивания племенного поголовья.

«Можно построить современные помещения, купить современное оборудование, при этом капиталовложения большие, термин окупаемости большой. К тому же нужно подготовить и обучить персонал», - подчеркнул Левкивский, добавив, что для более эффективного выращивания крупного рогатого скота был разработан специальный рацион, состоящий из зерна, силоса и белковых кормов.

По словам Левкивского, сейчас на ферме планируют построить также два смесителя для кормов для улучшения технологии кормления животных.

«На сегодняшний день мы полностью обеспечены кормами. Заготовлено 40 тыс. тонн кукурузного силоса, люцерны, зерно мы выращиваем свое, закупаем только белковые корма, также планируем установить два кормосмесителя и научить персонал работать с этими технологиями, отработать рацион по возрастным группам скота, чтобы увидеть, какой максимальный прирост в весе на каких рационах они дают», - рассказал Левкивских о технологии выращивания мясных пород крупного рогатого скота.

Также одной из основных задач является генетическое улучшение стада, для чего из Канады из Франции периодически закупаются племенные быки абердинской породы и породы шероле.

Полесский кластер также экспортирует крупный рогатый скот для селекции. Главными рынками сбыта при этом являются страны Африки, рассказывает директор по животноводству регионального управления полесского кластера Николай Лучко. Кроме того, по его словам, именно мясные породы, которые выращиваются на полесье являются источником так называемой «мраморной» телятины, которая высоко ценится во всем мире.

При этом, в Украине спрос на такое мясо остается довольно низким, вследствие недостаточно развитой сети сбыта, сказал Лучко.

«Если говорить о мясных породах, почти все идет на экспорт. Внутренний рынок не большой, он занимает около 20%. К большому сожалению, в Украине этот рынок еще не отработан как следует, потому что в европейских странах мясо этого скота продается отдельно и стоит дороже. При этом дело даже не в покупательской способности – на сегодняшний день в Украине достаточно много людей, которые могут себе позволить, но торговая сеть еще не готова к развитию этого сегмента», - сказал он.

Читайте такжеКомпания Бахматюка продолжает посевную, несмотря на сложные погодные условия

Как сообщал УНИАН, одна из животноводческих ферм группы компаний «Укрлендфарминг» в Житомирской области «Раковщинское» проводит завершающие работы на новой откормочной площадке для содержания 700 голов бычков.

За семь месяцев текущего года экспорт говядины из Украины значительно снизился, что связано с катастрофическим сокращением поголовья крупного рогатого скота и переориентацией мировых рынков на импорт крупного рогатого скота в живом весе.

Согласно данным Государственной фискальной службы, в 2017 году Украина экспортировала 41,8 тыс. тонн говядины. При этом, экспорт мороженной говядины составил 29,5 тыс. тонн, а свежей и охлажденной - 12,3 тыс. тонн.

За семь месяцев 2017 года Украина экспортировала 16,9 тыс. тонн свежей и охлажденной говядины.

Укрлендфарминг (Ukrlandfarming) Олега Бахматюка является крупнейшим агрохолдингом страны и занимается выращиванием зерновых, семян, крупного рогатого скота, а также молока. Группа компаний насчитывает 11 территориальных кластеров по земледелию в 22 областях Украины, а также сеть элеваторов, семенных заводов, птицефабрик, ферм, мясокомбинатов и селекционных хозяйств. По оценкам Антимонопольного комитета Украины Укрлендфарминг (Ukrlandfarming) управляет крупнейшим в стране банком плодородной черноземной земли. Традиционно предприятия агрохолдинга являются одними из крупнейших налогоплательщиков в Украине.