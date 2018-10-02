В Минагропроде отчитались о ходе посевной озимых

Украинские аграрии засеяли озимыми 59% запланированных площадей.

Украинские аграрии засеяли озимыми зерновыми 4,3 миллиона га, или 59% от прогнозируемой площади посева (7,2 миллиона га), сообщила пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия.

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Согласно сообщению, при этом озимый рапс посеян на 946 тысячах га при прогнозированных 888 тысячах га, или 107% к прогнозу.

Также сообщается, что, наряду с посевной, в Украине продолжается уборочная кампания. Так, по состоянию на 2 октября, украинские аграрии намолотили зерновых и зернобобовых 41,6 миллиона тонн с площади 11,2 миллиона га, или 76% к прогнозу, при урожайности 37,1 ц/га.

В частности, ранних зерновых и зернобобовых собрано 34,3 миллиона тонн на площади 9,9 миллиона га при урожайности 34,8 ц/га; кукурузы - 6,8 миллиона тонн на площади 1,1 миллиона га, или 25% к прогнозу, при урожайности 59,2 ц/га; гречихи – 108 тысяч тонн на площади 87 тысяч га, или 80% к прогнозу, при урожайности 12,5 ц/га; проса – 66 тысяч тонн на площади 43 тысяч га, или 82% к прогнозу, при урожайности 15,4 ц/га.

Кроме того, подсолнечника собрано 9,4 миллиона тонн на площади 4,3 миллиона га (72%) при урожайности 21,6 ц/га; сои – 2 миллиона тонн на площади 816 тысяч га (48%) при урожайности 24,9 ц/га; рапса – 2,7 миллиона тонн на площади 1 миллион га при урожайности 26,1 ц/га; сахарной свеклы накопано 3,2 миллиона тонн на площади 67 тысяч га (24%) при урожайности 480 ц/га.

Как сообщал УНИАН, несмотря на то, что посевная кампания в Украине в этом году началась на неделю позже, ее темпы опережают прошлогодние на 16%.

Минагропрод подтвердил прогноз урожая зерновых в 2018 году на уровне 63,1 миллиона тонн.

Согласно данным Государственной службы статистики, урожай зерновых и зернобобовых культур в Украине в 2017 году уменьшился на 7,3% по сравнению с 2016 годом и составил 61,3 миллиона тонн.