С 1 января в Украине дорожает алкоголь - BBC

Ставка на литр чистого спирта возрастет с 56,42 гривны, до 59,96 гривны за литр, сообщает BBC Украина.

Также с 1 января меняются критерии и механизм автоматизированного бюджетного возмещения налога на добавленную стоимость.

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От начала года должна была вступить в силу запрет на продажу сырого молока домашнего производства и мяса дворового забоя. Эта норма является одним из требований ЕС относительно санитарных стандартов продуктов питания.

Однако парламент успел принять поправки к закону, которые сохранили возможность для крестьян торговать продукцией, если они прошли санитарный контроль на рынках.