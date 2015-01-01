С 1 января в Украине дорожает алкоголь - BBC
11:39, 01 января 2015Агро
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С 1 января на 5% увеличатся акцизы на спирт и спиртные напитки.
Акцизы на спирт и спиртные напитки увеличатся на 5% / Фото УНИАН
Ставка на литр чистого спирта возрастет с 56,42 гривны, до 59,96 гривны за литр, сообщает BBC Украина.
Также с 1 января меняются критерии и механизм автоматизированного бюджетного возмещения налога на добавленную стоимость.
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От начала года должна была вступить в силу запрет на продажу сырого молока домашнего производства и мяса дворового забоя. Эта норма является одним из требований ЕС относительно санитарных стандартов продуктов питания.
Однако парламент успел принять поправки к закону, которые сохранили возможность для крестьян торговать продукцией, если они прошли санитарный контроль на рынках.
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