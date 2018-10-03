Коровы в Украине могут попасть в Красную книгу уже через 12 лет - Укрлендфарминг

По данным Госстата поголовье коров в Украине на 1 сентября 2018 года составило 2 млн голов, что на 3,4% меньше, чем по состоянию 1 сентября 2017 года.

Если в животноводстве Украины не произойдет изменений, то уже в 2030 году коров можно будет вносить в Красную книгу.

Такое мнение высказала директор группы компаний Укрлендфарминг (Ukrlandfarming) украинского бізнесмена Олега Бахматюка Галина Ковток.

"В 1980 году в Украине было 27 млн голов крупного рогатого скота, сегодня, менее чем через 40 лет, мы можем говорить про 3 млн голов. Если так пойдет и дальше, то в 2030 г. корову можно будет заносить в Красную книгу", - заявила Ковток в материале "ДС" "Аграрный двигатель страны. Как набирает обороты украинский АПК". Причина, по ее словам, заключается в том, что у производства говядины самый долгий срок окупаемости и это самое неприбыльное направление в сравнении с производством свинины и курятины.

"Курица живет 35-40 дней, производитель получает деньги за нее практически сразу. Беременность свиньи длится три месяца, три недели и три дня, рожает по 10 поросят и через пять-шесть месяцев с каждого поросенка у вас есть 100 кг свинины, которую можно продать - тоже быстрая окупаемость. Ну а беременность коровы девять месяцев, рожает одного теленка, а до времени забоя пройдет еще 18 месяцев. Это очень долгий срок окупаемости. Получать 10% рентабельности в мясном животноводстве - это фантастика, это высший пилотаж", - пояснила Ковток.

При этом стоит отметить, что раньше животноводство активно поддерживалось государством: были дотации на каждую голову КРС, возврат НДС и т. д. Однако сегодня животноводство уже находится практически в равных условиях с остальными предприятиями и не имеет дотаций. По словам специалистов Ukrlandfarming даже оставшиеся 1500 грн на корову в год не спасают ситуацию. В то же время крупные агрохолдинги готовы работать в животноводческом секторе АПК. Роль же государства они при этом видят в том, чтобы регулировать, создавать условия для перетекания аграрного капитала из растениеводства в животноводство, гарантировать права собственности и обеспечивать минимальный гарантированный спрос на продукцию животноводства.

Отметим, что по данным Госстата поголовье коров в Украине на 1 сентября 2018 года составило 2 млн голов, что на 3,4% меньше, чем по состоянию 1 сентября 2017 года. Как известно, в настоящее время дотация за содержание оказывается дважды в год на безвозвратной основе субъектам хозяйствования (юридическим лицам) за каждую имеющуюся на 1 января и 1 июля 2018 г. корову в размере 1,5 тыс грн на одну голову, двумя равными частями по 750 грн за полугодие.

Компания Ukrlandfarming - лидер в сфере сельскохозяйственного производства в Украине, управляющая более чем 300 предприятиями в 600 населенных пунктах страны. По оценкам Антимонопольного комитета Украины, компании Олега Бахматюка управляют крупнейшим в стране банком плодородной черноземной земли площадью более 600 тыс. га и являются одними из крупнейших налогоплательщиков в Украине.