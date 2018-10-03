UkrLandFarming в сезон жатвы нанимает около 40% комбайнов

Кластер «Полесье», который входит в Группу компаний UkrLandFarming, имеет достаточно сельскохозяйственной техники, чтобы обеспечить качественную обработку имеющегося земельного банка. Кроме того, этот кластер является одним из большинства в структуре агрохолдинга, который управляет собственным автопарком для перевозки зерна.

Об этом рассказал AgroPortal.ua директор кластера Владимир Левковский.

«В UkrLandFarming работает централизованный подход к закупке техники. Полесский кластер успешно использует до 70-ти единиц самоходной сельскохозяйственной техники, из которых 20 тракторов и 6 зерноуборочных комбайнов марки John Deere, 20 грузовых автомобилей, а также 25 единиц спецтранспорта и легковых автомобилей. Вся сельскохозяйственная техника комплектуется прицепным оборудованием, которое насчитывает 150 единиц. Это агрегаты для обработки почвы, посева, а также для ухода за посевами и их питания. Большинство прицепной техники представлено такими производителями, как John Deere, Kverneland, Hardi, Claas и Kinze. Именно благодаря масштабным инвестициям в с/х технику, которые были проведены в 2013–2014 годах, мы можем использовать высокопроизводительную технику всемирно известных производителей», - отметил Владимир Левковский.

По словам директора, присутствие UkrLandFarming в различных климатических зонах дает возможность гибкого использования имеющейся техники.

«Мы перемещаем ее из одного кластера в другой, поскольку сроки жатвы, проведение полевых работ и внесение минеральных удобрений и СЗР на севере и юге разные. С целью сбора урожая в оптимальные сроки в горячую пору мы привлекаем наемный технику. В этом году, например, используем 40% сторонних комбайнов», — рассказывает Владимир Левковский.